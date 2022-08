Plans se met à l’heure du vélo aux US : (presque) toutes les pistes cyclables ainsi que les routes adaptées au vélo sont désormais affichées dans les 50 état américains. L’ensemble du pays est désormais couvert depuis la mise à jour de Plans pour Hawaï. Mieux encore, Plans affiche aussi de nombreuses informations pour les cyclistes, comme le niveau d’élévation ou de fréquentation d’une rue, voire la présence d’un escalier sur l’itinéraire choisi ! La mise à jour « vélo » concerne aussi la version Apple Watch de l’app, et s’accompagne d’un guidage vocal et de notifications via le retour haptique de la montre, par exemple lorsque le cycliste s’éloigne un peu trop de la piste cyclable !

L’affichage des pistes cyclables concerne aussi la Chine, Londres, Barcelone, Toronto, Montréal et Vancouver. Voilà qui est bon pour la planète. Allez, un petit effort pour la France, et ce sera parfait…