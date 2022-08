Du changement est à prévoir du côté de la chaîne de production des MacBook en Chine. Apple veut avoir davantage de partenaires et surtout davantage de lieux de production, selon Digitimes.

Les confinements dus au Covid-19 dans les villes de l’est de la Chine ont sérieusement perturbé les expéditions d’Apple au deuxième trimestre de 2022. Ainsi, Quanta Computer, qui assemble environ 60% des MacBook dans son usine de Shanghai, déplacerait une partie de la production vers son usine de Chongqing dans l’ouest de la Chine.

Parallèlement, Foxconn, qui assemble le MacBook Pro de 13,3 pouces ainsi que le MacBook Air de 13,3 pouces, traite les 40% restants des commandes de Mac dans son usine de Chengdu dans l’ouest de la Chine. Mais la part de Foxconn a progressé sachant que Quanta a connu des ralentissements à cause des confinements.

Au second semestre de 2022, Apple voudrait que Wingtech s’occupe d’une partie de la production du MacBook Air dans son usine à Kunming au sud-ouest de la Chine. Apple aimerait que sa part soit de 5% en 2022 et 10% en 2023. À terme, Apple souhaite que Quanta contribue à 55% de ses livraisons de MacBook, Foxconn à 35% et Wingtech à 10%.

L’un des projets clés d’Apple est de ne plus dépendre exclusivement de la Chine. C’est pour cela que le groupe veut que Foxconn assemble des MacBook dans une usine au Vietnam. Mais déplacer la chaîne de production est loin d’être simple et le processus pourrait demander des années.