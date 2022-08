Microsoft Teams reçoit aujourd’hui une mise à jour qui apporte le support natif des Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1 et M2. Il y avait déjà une bêta depuis le printemps et voilà maintenant que la version stable est disponible.

Microsoft Teams est une plateforme de communication d’entreprise similaire à Slack, offrant un chat textuel, de la vidéoconférence, un stockage de fichiers, une intégration d’applications et plus encore. La version native pour les Mac Apple Silicon apporte une amélioration importante des performances pour une utilisation plus efficace des ressources de l’appareil et une expérience optimisée pendant les appels et les réunions, selon les dires de Microsoft.

Microsoft explique :

Chez Microsoft, nous nous engageons à offrir des expériences de produit exceptionnelles qui aident nos clients à travailler plus facilement et plus rapidement sur leurs appareils préférés. Nos clients qui utilisent les Mac Apple Silicon nous ont dit qu’ils souhaitaient que Teams soit optimisé pour leurs appareils. Nous sommes en train de déployer une application universelle de Teams, ce qui signifie qu’elle fonctionnera en mode natif sur toute la gamme des Mac, y compris ceux équipés de l’Apple Silicon.

Microsoft fait savoir qu’il s’agit d’un déploiement progressif. Cela commence maintenant, mais le déploiement prendra plusieurs mois. Autant dire qu’il ne faut pas être pressé. Mais pour ceux qui ne veulent pas attendre, vous pouvez lancer Teams (version Intel) et faire une recherche manuelle des mises à jour pour tenter de voir si la version Apple Silicon est proposée.