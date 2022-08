C’est une situation pour le moins inhabituelle. L’app Navi, qui était pourtant finaliste des derniers Apple Design Awards, sera bientôt retirée de l’App Store… à cause d’iOS 16. L’une des principales fonctions de Navi était de produire une transcription textuelle et en temps réel d’une conversation FaceTime (en plus de traduction en 20 langues) via SharePlay, ce qui s’avérait bien sûr éminemment utile pour les personnes malentendantes.

Oui mais voilà, Navi va directement souffrir de l’arrivée de certaines des nouvelles fonctions d’iOS 16, notamment celle qui concerne l’affichage automatisé de sous-titres pour tous les contenus audio (FaceTime compris donc). Rajoutez la quasi impossibilité de récupérer les flux audio issus du microphone des iPhone sous iOS 16, et la coupe était pleine pour Jordi Bruin, le concepteur et développeur de Navi. Ce dernier a pris la décision de retirer Navi de l’App Store dès qu’iOS 16 sera disponible.