Apple a eu la main très lourde sur le trimestre écoulé. Si l’on en croit en effet une étude de Pixalate, la firme de Cupertino a retiré près d’un demi million d’apps de l’App Store sur cette période ! Dans le détail, 439 000 sont passées à la baille, soit 87 fois plus de retraits d’apps que l’an dernier sur le même trimestre ! C’est aussi presque trois fois plus Google, qui dans le même temps a retiré 153 000 apps du Play Store.

Les 2/3 des apps retirées sont des apps abandonnées par leurs devs depuis plus de 2 ans, et une petite fraction (3%) concerne des apps pour enfants qui n’ont pas mis à jour leurs règles de sécurité et de confidentialité des données. Pour le reste, les causes du retrait sont inconnues, et l’explication de l’arrivée prochain d’une nouvelle version d’iOS ne tient pas vraiment : il y a un nouvel iOS chaque année, et Apple laisse en général une bonne marge aux développeurs pour mettre à jour leurs apps avec le nouveau système.