Le film d’animation Luck sera disponible dès demain sur Apple TV+. cette production Apple studio et Skydance Animation raconte l’histoire de Sam Greenfield, une jeune femme incroyablement malchanceuse. Tout va changer pour Sam avec la découverte d’une pièce magique porteuse de chance appartenant à un chat parlant tout aussi magique. De fil, en aiguilles, Sams va se retrouver au pays de la Chance, là où des êtres fantastiques décident de la chance ou de la malchance qui accompagne la vie des êtres humains.

Luck c’est aussi le symbole du retour au premier plan de John Lasseter, l’ancien directeur artistique de Pixar (et réalisateur de Toy Story) qui avait du quitter la société après des accusations d’actes déplacées envers des collègues féminines. Lors de son départ, une cinquantaine de collaborateurs de Pixar avaient eux aussi décidé de claquer la porte et de suivre Lasseter (un indice sans doute que chez Pixar même les accusations et leurs conséquences étaient diversement analysées). Parmi ces partants, une certaine Peggy Holmes, qui n’est autre que la réalisatrice de Luck. Quant à Lasseter, il prendra la tête des contenus chez Skydance Animation.

John Lasseter

John Lasseter s’est confié au New York Times sur ce retour en grâce, et les mots utilisés sonnent fort : « J’ai l’impression qu’une partie de moi est rentrée à la maison » affirme ainsi le réalisateur de Toy Story, qui évoque d’ailleurs à nouveau sa collaboration avec Steve Jobs (qui fut le patron de Pixar). Lasseter loue aussi au passage le service Apple TV+ dans son ensemble :« J’aime vraiment ce que fait Apple TV+. Il s’agit de qualité, pas de quantité, et leur marketing est tout simplement spectaculaire. » Le reste de l’interview est à découvrir ici.