Apple TV+ annonce que les matchs de baseball (MLB) en direct sont maintenant disponibles dans quatre nouveaux pays : Allemagne, Italie, République dominicaine et Colombie. Jusqu’à présent, le service était proposé aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Brésil, au Japon, au Mexique, à Porto Rico, en Corée du Sud et au Royaume-Uni.

Comme nous pouvons le voir, il n’y a toujours pas la France, la Belgique, la Suisse et bien d’autres pays. Certains diront que les Européens ne s’intéressent pas tellement au baseball, ce qui en soi n’est pas faux. On notera tout de même la présence de l’Allemagne, de l’Italie et du Royaume-Uni.

De toute façon, Apple TV+ a déjà annoncé son intention de proposer les rencontres en direct dans plusieurs pays au fil des mois. On peut donc imaginer que la France arrivera un jour ou l’autre. Il faudra par contre accepter de se coucher tard puisque ce sont les matchs d’équipes américaines et la diffusion en Europe se fait dans la nuit de vendredi à samedi (décalage horaire oblige). Apple TV+ diffuse deux matchs chaque semaine.

Pour information, le visionnage des matchs de baseball restera gratuit sur Apple TV+ en septembre. C’est le cas depuis le lancement (8 avril) et c’est toujours d’actualité. Mais il est bon de noter qu’il faudra un jour ou l’autre prendre un abonnement spécifique. Il n’y a pas encore d’informations sur le prix ni quand l’abonnement sera obligatoire.