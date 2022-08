La franchise Bomberman peinait à se renouveler ces dernières années, mais Amazing Bomberman donne un bon coup de pied dans la fourmilière : direction artistique totalement revue, couleurs et effets lumineux flashy, niveaux thématiques, des effets graphiques dans tous les coins qui se modifient en fonction de la bande sonore et musicale, on dirait bien que Konami a appliqué à sa franchise culte la même recette que Tetsuya Mizuguchi avec Tetris Effect. Concernant le gameplay en revanche, Konami reste sur ses bases, avec tout de même des contrôles simplifiés pour cette version mobile.



Le multi-joueurs est bien sûr de la partie, avec notamment un mode « Batailles Amicales ». Ceux qui ne connaissent pas le jeu peuvent aussi s’entrainer dans une arène dédiée. Un bon cru, disponible immédiatement sur Apple Arcade (service par abonnement à 5 euros/mois).