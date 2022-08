Apple met l’accélérateur en Inde, peut-être d’ailleurs une conséquence des tensions croissantes entre Taïwan et la Chine. Foxconn, le principal fournisseur d’Apple, aurait ainsi décidé de construire de nouvelles unités de production d’iPhone en Inde, et l’analyste réputé Ming-Chi Kuo nous annonce aujourd’hui même que le fournisseur commencera à produire des iPhone 14 en Inde dès le lancement de ce nouveau modèle, ce qui est une première. Généralement en effet, les usines indiennes commencent à produire les nouvelles gammes d’iPhone (pas les modèles Pro cependant) trois mois ou plus après leurs homologues basées en Chine.

My latest survey indicates Foxconn's iPhone production site in India will ship the new 6.1" iPhone 14 almost simultaneously with China for the first time in 2H22 (India being one quarter or more behind in the past).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022