Foxconn compte s’installer un peu plus en Inde, notamment pour produire davantage d’iPhone sur place. Un nouveau site de production va voir le jour, fait savoir l’Economic Times.

L’usine existante dans l’État indien Tamil Nadu est proche de celle de Chennai déjà utilisée pour la production d’iPhone. Foxconn devrait terminer la nouvelle expansion et commencer à embaucher dans les deux prochains mois.

L’expansion de Foxconn en Inde fait partie des plans annoncés précédemment et non d’un nouvel effort. La nouvelle installation contribuerait aux efforts d’Apple pour diversifier les sites de sa chaîne d’approvisionnement et faire fabriquer davantage d’appareils en dehors de la Chine.

Lorsque la nouvelle expansion dans l’État indien Tamil Nadu sera terminée, une nouvelle vague d’embauche se produira. Les appareils assemblés dans les nouvelles installations pourront être vendus localement car ils sont créés dans une zone tarifaire nationale.

Pour rappel, Foxconn a commencé la production de l’iPhone 13 en Inde au début de l’année. L’idée d’une production locale est de réduire les coûts parce que le fait d’importer des produits ajoute une taxe, ce qui n’aide pas pour réaliser des ventes.

De son côté, le patron d’Apple Tim Cook a déclaré à plusieurs reprises qu’il était important de s’installer sur le marché indien en pleine expansion. Fabriquer davantage d’appareils dans le pays est un moyen d’augmenter les ventes.