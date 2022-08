Pegatron, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, vient de démentir l’information selon laquelle les composants et appareils à destination et en provenance de ses usines en Chine étaient soumis à examen minutieux par la douane chinoise. Ces « rumeurs » publiées par quelques médias chinois auraient émergé dans la foulée d’une réunion entre le dirigeant de Pegatron et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre aux Etats-Unis. Dans un rapport remis à la bourse de Taiwan, Pegatron précise aussi que la production d’iPhone sur ses sites basés en Chine se poursuivait tout à fait normalement.

Sans surprise, cette réunion entre Nacy Pelosi et plusieurs dirigeants de la tech taiwanaise (il y avait aussi Mark Liu, le président de TSMC) avait provoqué la colère de Pékin. La déclaration des représentants de Pegatron doit sans doute être prise avec les pincettes d’usage : le Nikkei rapporte en effet qu’Apple aurait demandé à ses fournisseurs de respecter strictement les réglementations douanières chinoises. La firme de Cupertino rappelle à ce sujet que les pièces et composants fabriqués à Taïwan doivent être étiquetés comme étant fabriqués à « Taïwan, Chine » ou « Chinois ». Taipei ». Difficile d’imaginer qu’Apple ait pu lancer pareil avertissement s’il n’y avait pas eu déjà des « petits » soucis à la douane.