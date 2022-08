Cet été s’est avéré riche en nouveautés ludiques du côté d’iOS/iPadOS. Après quelques semaines de moisson, il est temps de faire un bilan des titres qu’il ne fallait surtout pas louper sur nos iPhones.

Card Crawl Adventure (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un mixte entre l’excellent jeu de carte-stratégie Card Crawl et le dungeon crawler tactique Card Thief, tous ces titres étant signés du grand Arnold Rauers. Addictif, beau (illustrations à tomber) et intelligent, Card Crawl Adventure est donc tout simplement indispensable.

Le brillant Papers, Please (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) est l’autre grande sortie de ces quelques semaines écoulées. Le célèbre jeu dystopique de Lucas Pope, qui place le joueur dans la peau d’un agent de l’immigration d’un état totalitaire, est l’un des plus grands jeux vidéo « politique » voire philosophique de ces dernières années. Il était incontournable sur iPad, il l’est tout autant sur iPhone.



Hindsight (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’aventure intimiste qui nous narre l’histoire d’une femme de sa naissance jusqu’à l’âge adulte. Le jeu est signé Joel McDonald, à qui l’on doit le fantastique Prune. La DA est très travaillée, tout comme la bande sonore et musicale. Pour les amateurs d’expérience ludiques courtes mais émotionnellement intenses.



Fate Grand Order (Lien App Store – Gratuit – iPhone) est un JRPG/visual Novel qui bénéfice de phases de combats tactiques assez soignées.



Danganronpa S: Ultimate Summer Camp (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad) est un spin-off « plage » de la célèbre franchise. On retrouve donc notre bande d’ados, les enquêtes sur des crimes sordides et l’ambiance parfois un peu cringe de la franchise, mais avec pour décor la plage et sa météo faussement accueillante.

Banana Kong 2 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un superbe runner qui s’inspire beaucoup d’un certain Donkey Kong dans sa DA. Pas grand chose à dire sinon que s’est magnifiquement réalisé, addictif et pas prise de tête pour un sou.



On note aussi la sortie récente de plusieurs titres dans la collection ACA Neo Geo de SNK :

ACA Neo Geo Soccer Brawl (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est une sorte de jeu de foot futuriste assez violent sorti sur borne d’arcade et console Neo Geo en 1992. La version mobile propose la sauvegarde automatique et des contrôles améliorés.



Grand classique du jeu d’action-plateforme,(ACA Neo Geo) Metal Slug 4 (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) fait une sortie remarquée sur iOS. Lancé en 2002 sur borne d’arcade, ce monument (le 5ème opus de la franchise) signé SNK n’attend que vous désormais sur iPhone.

ACA Neo Geo The Last Blade (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est certes un peu moins connue que Samurai Showdown, mais il n’en reste pas moins un très chouette jeu de combat à l’arme blanche sorti sur borne d’arcade et console Neo Geo en 1997.