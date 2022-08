Des sources proches de la supply chain rapportent que Samsung Display et LG Display développent des dalles OLED on silicon (OLEdoS) et LED on Silicon (LEDoS) destinées aux futurs appareils XR d’Apple. Les dalles OLEDoS de LG Display seraient même disponibles dans le casque Apple VR qu’Apple devrait dévoiler en janvier prochain. Certaines des dalles de ce casque seraient produites par Sony, qui est actuellement le leader mondial de la technologie OLEDoS.

Toujours selon les mêmes sources, les dalles OLEDoS de Samsung seront prêtes à intégrer la supply chain en 2024. Ces dalles afficheront une résolution de 3000 pixels par pouce (!!!) et bénéficieront d’une luminosité max de 10000 nit ! Samsung vise même une résolution de 6000 à 7000 pixels par pouce, de quoi éliminer totalement la grille de pixels et même préparer les appareils AR aux futures dalles 8K ou 12K par œil. Ready Player One, c’est déjà demain…