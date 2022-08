Dévoilé plus en détail lors de l’EVO 2022, le très ambitieux jeu de combat Metal Revolution et ses graphismes à couper le souffle dévoile enfin du gameplay sur mobile, l’occasion d’assister à des joutes enlevées entres robots de combats bien vénères. La beta test de la version Android est sur les rails, et les quelques soft launch du titre sur certains marchés laissent clairement entendre que la sortie générale est pour bientôt.

Si le jeu rassure largement sur le plan technique, c’est bien évidemment sur la partie gameplay que le titre sera le plus attendu, les jeux de baston étant principalement basé sur le skill et la réalisation rapide de combos, autant de critères qui sont souvent à la peine sur mobile. Metal Revolution sortira sur iOS et Android à une date encor indéterminée.