Depuis plusieurs mois, les rumeurs/fuitent s’entendent sur un bloc photo plus large et plus épais sur les modèles d’iPhone 14 Pro et surtout iPhone 14 Pro Max. Ces dimensions à la hausse seraient dues à l’intégration dans le bloc photo d’un capteur principal de 48 mégapixels capable de filmer en 8K, sans oublier l’arrivée probable d’un objectif grand angle à 7 éléments et d’un capteur télescopique. Le bloc photo de l’iPhone 14 Pro Max afficherait ainsi une hauteur de 4,17 mm, contre 3,60 mm pour le bloc photo de l’iPhone 13 Pro Max. Idem pour la largeur et la hauteur, qui gagneraient respectivement 1,5 et 2mm.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

La différence de taille entre les blocs photo de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro Max est tout de même flagrante

Ces informations sont désormais quasi confirmées par le leak d’un certain lalipilipsi, avec la comparaison en vidéo et photo d’un modèle de présentation de l’iPhone 14 Pro Max (un « faux modèle » qui servirait de patrons aux accessoiristes) avec un modèle d’iPhone 13 Pro Max. La prochaine d’iPhone 14 Pro sera dévoilée durant le mois de septembre prochain.