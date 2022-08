WhatsApp déploie un changement au niveau de son application qui permet aux utilisateurs d’effacer un message jusqu’à deux jours après l’envoi. Jusqu’à présent, la limite était d’une heure.

Pour commencer à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, ouvrez le groupe WhatsApp ou la discussion individuelle dans lequel vous avez envoyé le message. Maintenez votre doigt sur le message dont vous voulez vous débarrasser, choisissez « Supprimer », puis sélectionnez « Supprimer pour tout le monde » ou « Supprimer pour moi ».

Détail qui à son importance : tous les destinataires doivent avoir la version la plus récente de WhatsApp pour que cela fonctionne réellement. Tous ceux qui ont une ancienne version pour une raison ou une autre verront toujours le message.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022