On le sait peu, mais Apple TV+ ne produit pas seulement des films/séries/documentaires pour le service par abonnement (5 euros/mois) mais aussi des podcast, à l’instar de The Line (en rapport avec le superbe documentaire diffusé sur Apple TV+) ou bien encore Hooked. Le plus souvent, ces podcasts ont bien sûr un lien avec les contenus de la plateforme de SVoD, mais pas toujours.

Ainsi, Apple TV+ annonce le lancement d’un nouveau podcast intitulé Missed Fortune, un podcast “basé sur l’histoire vraie de la quête de plusieurs années d’un homme (un ancien flic de Seattle nommé Daryl Sealer, Ndlr) pour trouver le trésor d’un million de dollars caché en 2010 par le marchand d’art excentrique Forrest Finn”. Cette chasse au trésor aux dimensions épiques s’étalera sur plusieurs années et des milliers de personnes finiront par y participer. Chaque lundi sur Apple Podcasts, le journaliste Peter Frick-Wright nous racontera donc un bout de cette histoire incroyable. Le premier épisode sera diffusé lundi 15 août.