C’est une nouveauté bienvenue : jusqu’ici, la fonction capture d’écran sous iOS 15 (et antérieur) enregistrait obligatoirement cette capture dans la Photothèque de l’app Photo, et ce même si le screenshot en question était à usage unique et immédiat (comme pièce jointe dans un mail ou un iMessage par exemple). Conclusion, on se retrouve avec une pile de captures d’écran dans sa photothèque qu’on finit souvent par se résoudre à effacer « à la mano », ce qui est bien peu pratique.

Sous iOS 16 bêta 5, la capture d’écran propose désormais l’option « Copier et supprimer », ce qui signifie que l’on pourra rattacher la capture en pièce jointe sans jamais passer par la case enregistrement dans Photo. La capture sera ici uniquement utilisée dans une app quelconque (Page, Mail, Message), et c’est tout : il n’en restera plus aucune trace dans la photothèque. Voilà qui n’a rien de révolutionnaire, mais qui a le mérite d’être VRAIMENT pratique.