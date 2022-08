Apple a proposé aujourd’hui la bêta 5 d’iOS 16 sur iPhone et iPad. Il y a quelques nouveautés au programme, c’est l’occasion de les découvrir une par une.

— Il est maintenant possible d’avoir le pourcentage de batterie dans la barre d’état des iPhone avec Face ID. Certains modèles n’y ont toutefois pas le droit, comme l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini.

— Un nouveau son est disponible avec l’application Localiser quand vous essayez de jouer un son sur votre appareil pour connaître son emplacement. C’est un peu plus fort qu’auparavant.

— Le même son existe quand vous activez le centre de contrôle sur l’Apple Watch puis appuyez sur l’icône de l’iPhone afin le localiser.

iOS 16.0 Beta 5 (20A5339d) changes 🧵: New sound when you ping your iPhone from your Apple Watch: pic.twitter.com/L8eGc9nc4a — Steve Moser (@SteveMoser) August 8, 2022

— Un visualiseur apparaît au niveau du widget pour le média en cours de lecture sur l’écran de verrouillage. Il réagit en temps réel selon le média joué.

— Quand vous faites une capture d’écran, l’éditez et appuyez sur OK, vous avez maintenant l’option « Copier et supprimer », en plus de « Supprimer la capture d’écran ».

La bêta 5 d’iOS 16 est pour l’instant entre les mains des développeurs. La nouvelle bêta publique avec les mêmes nouveautés devrait normalement arriver demain.