Apple ajoute une nouveauté avec la bêta 5 d’ iOS 16 qui était attendue : la possibilité d’afficher le pourcentage de batterie dans la barre d’état de l’iPhone. C’est la première fois que cette fonctionnalité est disponible sur les iPhone avec une encoche.

Jusqu’à présent, les utilisateurs avec un iPhone ayant un encoche devait ouvrir le centre de contrôle pour voir le pourcentage de batterie. Cela nécessitait donc à chaque fois cette étape, là où les anciens iPhone affichaient directement l’information dans le coin supérieur droit. Avec iOS 16, les récents iPhone ont maintenant le droit à un affichage similaire.

L’espace étant un peu restreint à cause de l’encoche, la pourcentage est affiché au sein de l’icône de batterie. Sur les anciens iPhone, il était juste à gauche. A noter que l’affichage évolue : fond blanc quand l’iPhone est avec le mode clair, fond noir quand il est avec le mode sombre, fond vert quand il charge et fond jaune quand le mode d’économie d’énergie est activé.

