Apple propose aujourd’hui la bêta 5 (build 20A5339d) d’iOS 16 sur iPhone et d’iPadOS 16 sur iPad. Elle débarque une semaine après la précédente version. Elle concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique équivalente ne va pas tarder (probablement demain).

Comme nous pouvons le voir, Apple passe maintenant à un rythme hebdomadaire pour les bêtas d’iOS 16. C’est généralement ce qui se passe lors du mois d’août avec les mises à jour majeures du constructeur et le calendrier est donc une nouvelle fois respecté cette fois-ci.

Il n’y a pour l’instant pas d’informations concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 5 d’iOS 16. La version de la semaine dernière a ajouté un historique des messages modifiés dans l’application Messages. Il y a aussi eu une durée de deux minutes au maximum pour annuler l’envoi d’un message (contre 15 minutes auparavant). D’autre part, on retrouvait le support des Live Activities, de nouvelles images sont présentes dans les réglages pour mieux expliquer la différence entre les différents styles de notifications et plus encore. La liste est à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la bêta 6 d’iOS 16 sur votre iPhone ou d’iPadOS 16 sur votre iPad.