La fonction de capture d’écran est sans aucun doute l’une des plus utiles qui soit, de celles que l’on sera emmené à utiliser le plus souvent lorsqu’on travaille sur son Mac. Avec Capto, la capture d’écran passe au niveau supérieur. Cet outil logiciel disponible sur Mac permet d’effectuer très simplement des captures photo mais aussi vidéo de l’écran (en Full HD et jusqu’à 60 fps), d’éditer ces photos/vidéos, puis de les transférer d’un clic sur un grand nombre de plateformes (YouTube, Dropbox, Tumblr, serveur FTP/ SFTP, etc.).

Capto ne se limite pas à la capture photo/vidéo de l’écran ou d’une partie de l’écran (que l’on choisira à sa guise) : le logiciel intègre en effet aussi un véritable outil de montage extrêmement simple d’utilisation, qui permet de transformer rapidement la capture video en tutoriel, vlog, vidéo de formation, didacticiel etc, selon ses besoins, et sans avoir à jongler entre plusieurs logiciels à la compatibilité hasardeuse. Il est ainsi possible d’annoter, couper, joindre, rogner ou réduire les vidéos capturées. A noter que la bande son de l’enregistrement peut elle aussi être éditée afin de rendre un résultat le plus propre possible. Les possibilités d’édition concernent en outre les captures fixes (surbrillance, annotation, modification de certains paramètres de l’image, etc.).

La durée de la capture video peut être programmée avant enregistrement et un gestionnaire permet de facilement s’y retrouver dans la masse des captures photo et vidéo. Le classement par dossier ainsi que l’étiquetage de ces dossiers est automatisé par défaut, mais il reste bien sûr toujours possible de définir un ou des dossiers cibles de son choix. De plus, il est possible d’effectuer des recherches dans ce gestionnaire de captures photo/vidéo, histoire de retrouver rapidement « cette importante capture de session en travail collaboratif » … Voilà qui change des captures qui se retrouvaient en vrac dans la section Photo !

Avec son côté « tout en un », Capto dispose donc des atouts pour s’imposer dans les secteurs de l’éducation ou le monde Pro, mais ses fonctions avancées pourraient sans doute largement intéresser les particuliers qui auraient des besoins spécifiques en captures d’écran (vidéastes amateurs, youtubeurs, etc,). Un outil complet et qui deviendra très vite indispensable pour beaucoup. La version d’essai (et payante) de Capto peut être téléchargée à cette adresse.

Histoire de finir sur une note encore meilleure, on rappellera ici que Global Delight, le développeur de Capto, édite aussi Boom: Bass Booster & Equalizer pour iOS et Android, qui comme son nom l’indique intègre un égaliseur (29 presets directement sélectionnables) ainsi qu’un booster de basses, avec notamment la prise en charge du 3D Surround. L’app est compatible avec Tidal, Spotify, ainsi que plus de 40 000 stations radio ou de podcast. Tout de même…

