Quelques jours avant la sortie des iPhone 15 Pro, Apple met à jour Final Cut Pro sur Mac et iPad. Il est justement question de prendre en charge le nouveau smartphone et plus exactement les vidéos enregistrées en Log.

Apple liste les éléments suivants pour la mise à jour de Final Cut Pro sur Mac :

Exploitation de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée en log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

Amélioration du rendu des images tournées avec les modèles de caméra Fujifilm, DJI et ARRI populaires à l’aide de nouveaux profils log.

Correction d’un problème où le réglage Opacité n’était parfois pas appliqué dans les modèles de Motion.

Du côté de l’iPad, Apple partage les notes suivantes :

Profitez de la flexibilité et de la plage dynamique de la vidéo encodée log enregistrée sur un iPhone 15 Pro.

Améliorez l’aspect du métrage enregistré sur des caméras populaires comme Fujifilm, DJI et ARRI à l’aide de nouveaux profils log.

Choisissez parmi 25 nouvelles bandes-son automatiquement ajustées pour correspondre à la durée de votre projet.

Activez et désactivez des plans pour comparer rapidement votre montage avec et sans eux.

Sélectionnez et replacez facilement des images clés par toucher ou avec l’Apple Pencil.

Pincez pour redimensionner rapidement des plans dans le navigateur.

Apple en profite aussi pour mettre à jour ses applications iMovie, Compressor et Motion sur Mac. Il est là encore question de prendre en charge les iPhone 15 Pro.