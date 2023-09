Les tests des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont arrivés. Beaucoup d’entre eux sont très positifs, ce qui est une bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent l’achat d’un modèle.

Tests des iPhone 15 Pro et Pro Max

Pour The Verge, la présence du port USB-C à la place du port Lightning sur les deux iPhone 15 Pro est une vraie valeur ajoutée. Le site donne l’exemple d’utiliser le même câble pour charger son MacBook et son nouvel iPhone. « Pas besoin de chercher un autre câble. Pas de dongles. Juste un chargeur USB-C qui alimente un iPhone USB-C ».

The Verge précise que le nouveau bouton Action, qui est configurable et permet de réaliser une action précise (mode silencieux, lancer l’appareil photo, activer le flash, etc) peut être utilisé pour capturer des photos au lieu de passer par les boutons de volume.

Pour CNBC, un point positif est le choix d’Apple d’avoir un cadre en titane. Cela permet de réduire le poids de l’ordre de 9% pour l’iPhone 15 Pro et de 8% pour l’iPhone 15 Pro Max. « Mais dans la pratique, on a l’impression d’une réduction encore plus importante. Si je reviens à mon ancien iPhone 14 Pro, j’ai l’impression qu’il s’agit d’une brique. La différence de poids entre les Pro de cette année et ceux de l’année dernière est perceptible, même avec une coque », dit le site.

Qu’en est-il de l’autonomie ? Tom’s Guide a fait un test consistant à naviguer non-stop sur Internet avec une luminosité de l’écran à 150 nits. L’iPhone 15 Pro a tenu 10 heures et 53 minutes, soit 40 minutes de plus que l’iPhone 14 Pro. Une amélioration encourageante donc, surtout qu’Apple laisse pour sa part sous-entendre qu’il n’y a pas d’évolution par rapport aux iPhone 14 Pro.

Pour la partie photo, TechRadar indique :

Toutes les photos par défaut que j‘ai prises avec l‘iPhone 15 Pro Max sont restituées à une résolution de 24 mégapixels .Oui, c’est une nouvelle résolution pour les iPhone et Apple y parvient en commençant par regrouper 48 mégapixels de données pour obtenir la meilleure photo possible de 12 mégapixels, puis en combinant ces données avec tous les détails du capteur de 48 mégapixels. Le seul inconvénient est que les images de 24 mégapixels seront plus volumineuses que les photos de 12 mégapixels (d‘environ 1 Mo).Apple atténue quelque peu le coût de stockage en stockant automatiquement les photos au format HEIF (High Efficiency Image Format).Vous pouvez également prendre des photos au format RAW en 48 mégapixels pour obtenir des images non compressées, prêtes à être retouchées.

TechCrunch s’est pour sa part penché sur le nouveau zoom optique x5 de l’iPhone 15 Pro Max. « Ce truc est une réussite incroyable à tous points de vue. Il ne se contente pas de fonctionner, c’est probablement le meilleur appareil photo qu’Apple ait jamais créé ». Ci-dessous, une photo avec le zoom optique x5.

Vidéos de déballage et présentation

Prix et date de sortie

Les précommandes des iPhone 15 Pro et Pro Max ont été ouvertes le 15 septembre. La commercialisation aura lieu le 22 septembre. L’iPhone 15 Pro débute à 1 229 euros et l’iPhone 15 Pro Max à 1 479 euros. Il est possible de les commander chez Apple et via les liens ci-dessous pour les revendeurs :

