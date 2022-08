Apple Pay vient de débarquer en Malaisie (32,3 millions d’habitants) après un petit retard à l’allumage. Les principales banques du pays, soit AmBank, Maybank et Standard Chartered Bank, proposent donc désormais le support d’Apple Pay à leurs clients, ce qui signifie que ces derniers peuvent enregistrer leurs cartes Visa et Mastercard dans Wallet (pardon, Cartes) et payer ensuite en ligne ou dans les commerces avec leur iPhone ou leur Apple Watch. A noter que la prise en charge de la carte American Express viendra un peu plus tard.

Lancé sur la pointe des pieds, Apple Pay est désormais le système de paiement à distance et via mobile le plus répandu dans le monde. Apple Pay est présent dans plus de 60 pays, ce qui est loin devant Google Pay (une quarantaine de pays) et encore plus loin devant Samsung Pay (25 pays couverts).