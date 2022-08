L‘enquête du Consumer Financial Protection Bureau ciblait donc bien les difficultés de Goldman Sachs avec la gestion de l’Apple Card. Pour rappel, la banque d’investissement Goldman Sachs est le financeur des crédits de l’Apple Card, et gère en sous-main les aspects financiers des crédits alloués aux propriétaires de la carte de paiement d’Apple. Il y a quelques jours, on apprenait que le CFPB enquêtait sur certaines pratiques de Goldman Sachs concernant les comptes de crédit, mais il n’était pas encore précisé si ces pratiques problématiques concernaient la gestion de l’Apple Card.

Au final, CNBC nous informe que face à la croissance rapide de l’Apple Card aux Etats-Unis, Goldman Sachs a eu les pires difficultés à organiser les rétrofacturations, les clients se retrouvant coincés sur des listes d’attente. Un service donc assez loin de l’image premium de l’Apple Card. La situation se serait nettement améliorée depuis, mais « faute avouée n’est pas totalement pardonnée » si bien que le Consumer Financial Protection Bureau a tout de même pris la décision de démarrer son enquête.