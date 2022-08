Si l’on en croit les données de Counterpoint, les ventes de smartphones ont lourdement chuté dans la zone MEA (Afrique et Moyen-Orient). Le marché du mobile a dévissé de 7,8% dans la région (-4,8 points de Pdm), mais ce sont surtout les micro-fabricants qui ont fait les frais de cette débandade puisque HMD (qui détient la marque Nokia), Infinix, Techno, Samsung et Apple ont vu leur part de marché progresser sur la période. Dans le cas d’Apple, cette progression de la Pdm (de 4% sur le Q2 2021 à 4,5% sur le Q2 2022) est une bonne surprise, les iPhone étant très loin du panier mobile moyen sur la région. Certes, la Pdm de l’iPhone, dans l’absolu, n’est guère glorieuse, mais la zone MEA est depuis longtemps archi dominée par le mobile low cost. Counterpoint note tout de même que l’iPhone 13 Pro est le mobile premium qui se vend le plus dans la zone MEA, et ce depuis son lancement.

Tous les fabricants ne s’en sortent pas à si bon compte cependant : Oppo, Xiaomi et Itel perdent des plumes dans le contexte inflationniste mondial. Oppo et Xiaomi semblent d’ailleurs traverser une passe un peu compliquée, entre les menaces d’arrêt des importations en Inde, le blocage des ventes pour Oppo en Allemagne, et les difficultés sur un marché chinois en capilotade (-20% sur le Q2).