Apple a renforcé ses activités en matière de podcasts en signant un accord avec Futuro Studios. Cela permettra de financer et de développer des contenus exclusivement pour Apple, dans l’optique de les transformer en d’autres formes de médias, rapporte Bloomberg.

Apple financera le développement et la production des podcasts, et aura la primeur de la transformation des podcasts en films ou en séries. Les programmes en question verront le jour à l’avenir sur Apple TV+.

À ce jour, Apple a dépensé jusqu’à 10 millions de dollars pour cette initiative et a discuté avec d’autres studios d’un accord similaire. Le fabricant d’iPhone a déjà conclu des accords avec plusieurs sociétés liées aux podcasts pour produire des contenus pour son service.

On notera qu’Apple et Spotify n’ont pas tout à fait la même philosophie. Le premier essaye d’avoir des contenus originaux à proposer aux utilisateurs. Le second cherche surtout à obtenir les droits exclusifs de diffusion sur des podcasts populaires existants afin que les nouveaux épisodes soient exclusivement disponibles sur sa plateforme. Il y a aussi une envie d’avoir du contenu original, mais ce n’est pas (pour l’instant du moins) au niveau d’Apple.

Ce n’est en tout cas pas la première fois que l’on entend parler d’une envie pour Apple d’avoir une passerelle entre les podcasts et ses films/séries sur Apple TV+. Il faut dire que la création d’un podcast est nettement plus abordable qu’un film ou série. Cela pousse donc à investir dans le domaine.