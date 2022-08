L’information est officielle : la cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit débutera le second procès entre Apple et Epic Games le vendredi 21 octobre 2022. Les audiences se tiendront dans la salle 3 du palais de justice américain James R. Browning à San Francisco, soit… juste en face de l’endroit où s’était déroulé le premier procès entre les deux géants (au Bay Bridge d’Oakland). Ambiance…

Apple et Epic Games ont tous deux lancé des procédures d’appel, Epic pour que ses accusations antitrust soient prises en compte, Apple pour annuler les rares points du verdict de la juge Yvonne Gonzalez-Rogers en sa défaveur (Apple avait largement remporté les points les plus cruciaux du premier procès). Plusieurs analystes estiment déjà que la société qui perdra le procès en appel se tournera alors vers la Cour Suprême. Le combat juridique entre Apple et Epic Games est encore loin de se terminer.