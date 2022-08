La mission Artemis 1 est dans sa dernière ligne droite. Pour le premier vol orbital de la capsule Orion « autour » de la Lune, la NASA met toutes les chances de son côté. Orion ne contiendra pas d’équipage lors d’Artemis 1, mais la communication entre la capsule et les équipes au sol sera simulée par une installation (Callisto) comprenant un iPad équipé du logiciel de visioconférence Webex, le tout piloté via l’assistant vocal Alexa.

La procedure de communication est ainsi décrite par la NASA : « Sans astronautes à bord du vaisseau spatial, les partenaires de l’industrie ont fourni un matériel unique qui permettra aux opérateurs d’interagir avec Callisto et d’évaluer les performances tout au long de la mission à partir d’une salle d’opérations de charge utile dans le contrôle de mission. Les participants assisteront à la démonstration en posant une question à Alexa ou en livrant une commande de tâche devant une console avec une caméra et un microphone. Leurs images et leurs voix seront diffusées du contrôle de mission à Orion, où la vidéo des participants sera affichée sur la tablette, et l’audio diffusé par le haut-parleur, puis Alexa capturera l’audio et répondra. »

L’objectif est bien sûr de vérifier le bon transfert de la vidéo et de l’audio entre la capsule et le centre de contrôle de la NASA. A noter que la conception de ce gros bloc de communication (voir photo ci dessus) est à la charge de la société Lockheed Martin, en collaboration avec Amazon et Cisco. L’envoi d’un iPad dans l’espace démontre aussi une nouvelle fois la polyvalence de la tablette d’Apple, qui aujourd’hui est loin de se limiter uniquement à la consommation de contenus.