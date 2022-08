Cela fait 40 ans qu’Apple commercialise ses produits en Australie, et la firme de Cupertino n’a pas pour habitude d’oublier ses marchés phares (le marché australien est l’un de ceux où Apple dispose des plus grosses Pdm). Pour l’occasion, Tim Cook a annoncé une série d’initiatives dans le pays, soit un renforcement de partenariat avec deux universités pour la formation au code Melbourne et Sydney, et un projet d’immense parc éolien dans le Queensland qui sera capable de fournir en énergie jusqu’à 80 000 foyers.

Lisa Jackson a aussi rappelé qu’Apple était partie prenante dans la transition énergétique en cours en Australie, transition qui doit emmener le pays vers la neutralité carbone à l’horizon… encore lointain. « Nous accélérons notre effort mondial pour nous assurer que nos produits ont une empreinte climatique nette nulle tout au long de leur cycle de vie » ajoute la VP d’Apple pour le social et l’écologie. Enfin, Lisa Jackson conclut que « L’extension de l’initiative d’équité raciale et de justice à l’Australie fait partie d’un engagement à long terme d’Apple pour aider à soutenir la communauté autochtone d’Australie en collaborant avec des organisations à l’origine de changements significatifs. »