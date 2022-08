Il y a de nouveau du rififi entre Apple et Telegram. Pavel Durov, le controversé CEO de Telegram accuse Apple d’avoir reporté la prochaine mise à jour du logiciel pour des raisons « obscures », mise à jour que Durov décrit comme devant « révolutionner la façon dont les gens s’expriment via la messagerie. »

La mise à jour de Telegram serait bloquée dans le processus d’examen de l’App Store depuis plus de deux semaines, et Apple n’aurait fourni aucune explication à l’éditeur. Ce contretemps illustre les difficultés de communication récurrentes entre Apple et les développeurs. Dans le cas de Telegram, cette communication compliquée se double de tensions anciennes, Pavel Durov ayant critiqué à plusieurs reprises les 30% de commission sur les apps. Le patron de Telegram avait même déclaré que la gestion de l’App Store avait causé des dégâts économiques irréparables à sa société.