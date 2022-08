Physical va être de retour sur Apple TV+, avec le service de streaming qui annonce une saison 3. Rose Byrne, qui incarne le rôle principal et qui se veut aussi productrice de la série, sera de retour.

« Je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à raconter l’histoire de Sheila en collaboration créative avec Rose Byrne et le reste de nos incroyables acteurs, scénaristes et membres de l’équipe. La performance époustouflante, hilarante et courageuse de Rose est l’étoile Polaire du voyage de notre série sur l’autonomisation et la transformation personnelles dans la Californie du Sud des années 80, dans toute sa gloire synth-pop, ensoleillée et vêtue de spandex », a déclaré Annie Weisman, créatrice et showrunneuse de la série. « Les retours que nous avons reçus du public qui continue de découvrir et de se sentir vu par Physical est l’expérience la plus profondément gratifiante de ma carrière, et je suis tellement reconnaissante à notre équipe chez Apple et Tomorrow Studios d’avoir fait de ce rêve une réalité ».

Physical tourne autour de Sheila (Rose Bryne), une femme du début des années 1980 qui lutte contre la boulimie mais qui commence à passer du statut de femme au foyer à celui de star des vidéos d’aérobic face à la candidature de son mari à un poste politique local à San Diego. La série suit l’épopée de Sheila, qui passe du statut de femme étouffée et négligée à celui de force économique puissante et confiante, alors qu’elle se transforme en une personne qui est considérée comme acquise aujourd’hui mais qui était tout à fait radicale à l’époque.

Il n’y a pour l’instant aucune information concernant la date de sortie pour la saison 3 de Physical sur Apple TV+.