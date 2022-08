Apple se prépare à une rentrée un peu difficile sur le front du Mac. Les délais de livraison ne cessent en effet de se rallonger dans un contexte de tensions croissantes sur la supply chain. Ainsi, le MacBook Air M2 est livrable vers la fin août, mais encore ne faudra t-il pas commander autre chose qu’une configuration de base, sans quoi les délais glissent jusqu’à la fin septembre… voire plus ! On note toutefois que les délais sont un peu plus courts chez certains revendeurs.

Les délais de livraison à rallonge sur la gamme Mac pourraient de nouveau pénaliser les chiffres de ventes sur le Q3

Même punition pour le Mac Studio, dont les délais courent à fin août pour la config avec M1 Max, mais là encore il ne faudra pas rajouter d’options sans quoi les délais glissent jusqu’à début octobre (voire plus loin encore pour des configs super musclées). Le Mac Studio équipé d’une puce M1 Ultra (config standard) n’est livrable qu’à partir du 3 octobre… au mieux ! Les autres modèles de Mac restent heureusement dans des délais très raisonnables.

