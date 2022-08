Square Enix, ou plutôt Square Enix London Mobile (qui comme son nom l’indique est un studio basé à Londres) vient de nous dévoiler les premières images d’Avatar : Generations, un RPG avec combats au tour par tour basé sur la célèbre licence de Nickelodeon. Ce titre free to play prévu sur iOS et Android a déjà droit à une early access, ce qui permet d’admirer un gros bout de gameplay. Pour peu que l’on en voit, le jeu sera très honorable sur le plan technique (joli cell shading), et proposera des séquences de gameplay de micro gestion qui alterneront avec des combats assez punchy ainsi que de courtes (mais belles) cinématiques.



Les fans de l’anime retrouveront donc les personnages Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki et Zuko, Appa et Momo, sachant que l’on pourra bien sûr se constituer sa team de rêve (jusqu’à 4 personnages). Les extensions futures du jeu rajouteront les personnages Kyoshi, Korra, Roku et bien d’autres encore. Avatar : Generations n’a pas encore de date de sortie