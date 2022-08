Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité qui met en avant son abonnement Apple One. Celui-ci permet d’avoir accès à plusieurs services du groupe avec un prix réduit par rapport aux tarifs de chaque service pris individuellement.

La publicité pour Apple One dure 30 secondes et on y voit chaque service inclus avec une brève présentation à chaque fois. On retrouve Apple Music avec une mise en avant de l’audio spatial, Fitness+ pour les différents types d’exercices physiques, Apple TV+ « avec les plus grosses célébrités », Apple TV+ « avec les meilleurs magazines au monde », Apple Arcade avec plus de 200 jeux disponibles sans publicité et iCloud+ pour stocker ses données sur le cloud.

La réclame se termine avec le slogan : « Qu’est-ce qu’il y a dans Apple One ? Le meilleur d’Apple. Tout-en-un ».

En France, Apple One comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud+ (50 Go de stockage) pour 14,95€/mois. Il y a aussi une formule familiale (six personnes) pour 19,95€/mois. C’est la même, sauf que le stockage passe à 200 Go. Enfin, la troisième offre est similaire à l’abonnement familial, mais on retrouve 2 To de stockage et l’accès à Fitness+. Le prix de cette offre est de 28,95€/mois et elle est également valable pour six personnes au total.