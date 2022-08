Les chargeurs à ports multiples ne manquent pas sur le marché, mais à vrai dire, la plupart sont d’une qualité de fabrication médiocre, chauffent comme un four à pizza, et manquent de la finition nécessaire à un accessoire qu’il ne sera pas toujours possible d’escamoter derrière un meuble. Le Ugreen Nexode 200 W GaN Chargeur, que nous avons eu en test sur plusieurs jours (article non sponsorisé), n’est pas de ceux là. Ce bloc sombre noir et gris qui ressemble de loin à une Apple TV dispose de 4 ports USB-C et de deux ports USB-A et surtout offre la puissance électrique nécessaire (200 watt !) pour alimenter ou recharger plusieurs appareils en même temps (MacBook + iPhone + iPad par exemple). Ne reste plus qu’à constater le bon fonctionnement de l’accessoire.



Commençons pas un petit point de lexique : un chargeur GaN signifie qu’une partie des semi-conducteurs à l’intérieur du chargeur est composée de nitrure de gallium (GaN sur le tableau périodique) ; cette composition particulière a comme principal atout de diminuer la chaleur émise lors de la recharge/alimentation. Car contrairement au silicium, l’ex composant-roi de l’électronique (et des chargeurs), le GaN permet de diminuer la taille des composants sans impact notable sur le chaleur émise (voire en réduisant cette chaleur) et surtout peut transmettre des taux élevés de tension ce qui se traduit par une circulation du courant plus rapide (et donc des vitesses de charge plus élevées). En outre, l’efficacité thermique du GaN permet d’accroitre la durée de vie des produits électroniques, ce qui est un bon point pour la planète.



Concrètement, cela signifie que le Ugreen Nexode 200 W GaN Chargeur peut facilement supporter la charge (c’est le cas de le dire) de 5 appareils en recharge, et ce sans chauffer comme bout de métal que l’on aurait laissé dehors en pleine canicule à 40° (une situation qui ne tient plus de la simple hypothèse désormais). Et est-ce que ça marche ? Oui, parfaitement même. Utilisé pour recharger en même temps plusieurs des iPhone de la maison + un iPad Air , le Ugreen 200 W GaN Charger a montré un comportement impeccable tout en ne dégageant que très peu de chaleur à sa surface (un peu moins de 40° le thermomètre collé à la paroi supérieure). En moyenne, les iPhone et l’iPad Air se sont rechargé à la vitesse d’un point de pourcentage de batterie à la minute (jusqu’à 90% de charge, un peu plus lentement pour les 10% restant) et nous aurions sans doute pu pousser un peu plus loin l’expérience avec des appareils USB-A à disposition. Ugreen cite d’ailleurs plusieurs exemples de charge possibles :

Pour information, le chargeur Nexode gère du 100-240v 50/60Hz 2.5A Max en entrée, avec pour les ports USB-C1/C2 du 5.0V/3.0A 9.0V/3.0A 12.0V/3.0A 15.0V/3.0A 20.0V/5.0A 3.3-21.0V/3.0A en 100W Max, pour les ports USB-C3/C4 du 5.0V/3.0A 9.0V/3.0A 12.0V/3.0A 15.0V/3.0A 20.0V/5.0A 3.3-21.0V/3.0A en 65W Max, et pour les ports USB A1/A2 du 4.5V /5A 5.0V/4.5A 5.0V/3.0A 9.0V/2A 12.0V/1.5A en 22.5W Max, pour un total de puissance électrique max de 200 W. On note que seuls les ports USB-C supportent la technologie GaN ici, ce qui leur permet aussi d’assurer la charge rapide des appareils compatibles.

Dernières louanges pour conclure, la finition est réellement impeccable, le câble d’alim du chargeur d’une longueur de 2 mètres dégage une impression de solidité à toute épreuve, et pour le dire encore plus clairement, il s’agit du meilleur chargeur multiples que nous ayons eu à disposition jusqu’ici. Un vrai bon choix malgré un tarif un poil élevé (mais en rapport avec les prestations fournies).

Le chargeur UGREEN Nexode 200 W est disponible en ce moment sur Amazon au prix de 169,99€ au lieu de 199,99€.

Des chargeurs 100 w et 65 W pour compléter

Ugreen propose aussi des chargeurs GaN rapides multiports nettement plus compacts encore, comme le GaN Fast Charger 100 W à 79,99€ (à gauche sur l’image) qui comprend 3 ports USB-C et un port USB-A, et le GaN Fast Charger 65 W à 55,99€ qui comprend 3 ports (2 USB-C + 1 USB-A).