Déjà fort de ses 53 nominations aux Hollywood Critics Association TV Awards, Apple TV+ repart finalement avec 7 prix, dont la récompense reine de la série dramatique de l’année pour Severance. Ted Lasso est à nouveau nommé meilleure série de comédie, et ce pour la seconde année consécutive.

Les deux séries phares d’Apple TV+ raflent au final 7 récompenses, si bien qu’Apple TV+ a été le service de streaming le plus honoré durant cette édition 2022 des Hollywood Critics Association TV Award, devant Netflix et les autres poids lourds du secteur. Le choix de la qualité est en train de payer pour Apple TV+ (souvenons nous de l’oscar du meilleur film pour )… même si cela se traduit pour l’instant nettement plus lors des festivals de remise de prix qu’en terme d’audience.

Les 7 prix remportés par le tandem Severance/Ted Lasso :

Meilleure série dramatique en streaming : Severance

Meilleure actrice dans une série dramatique en streaming, dramatique : Britt Lower pour Severance

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique en streaming : John Turturro pour Severance

Meilleur scénario dans une série dramatique en streaming : Dan Erikson pour Severance : The Way We Are

Meilleure réalisation dans une série dramatique en streaming : Ben Stiller pour Severance : The Way We Are

Meilleure série de comédie en streaming : Ted Lasso

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série de comédie en streaming : Brett Goldstein pour Ted Lasso