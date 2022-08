Le leaker yeux11122 (tout un programme) croit savoir de source proche de la supply chain chinoise qu’une keynote spécial iPad devrait se tenir en octobre, et qu’au pire si ce n’est pas ce mois-ci, un évènement consacré à l’iPad sera de toute façon organisé après la keynote de présentation des nouvelles gammes d’iPhone 14 et iPhone 14 Pro (keynote qui se tiendra en septembre).

Toujours selon le leaker, la dixième génération d’iPad devrait disposer d’un écran plus grand que les 10,2 pouces actuels, mais sans précision sur la diagonale exacte. Ce modèle intègrerait une puce A14, un bloc photo un peu plus épais, et serait compatible 5G. L’iPad perdrait aussi le port jack 3,5mm. L’iPad Pro serait mis à jour en même temps que l’iPad « standard », la puce M2 remplaçant le toujours performant M1. Plus étonnant cette fois, le leaker parie sur la présentation d’un iPad Pro mini.