L’adaptateur secteur USB de 5 W d’Apple n’est actuellement plus en stock en France et dans d’autres pays, comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne ou encore la Chine.

La page de l’adaptateur secteur de 5 W affiche la mention « Épuisé » sur l’Apple Store en ligne. Il reste malgré tout des pays où il y a encore du stock, comme aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande et à Singapour. On peut toutefois facilement deviner que ce sont les derniers exemplaires et qu’il n’y aura pas un réassort.

Apple a inclus ce modèle dans la boîte jusqu’à l’iPhone 11. On retrouve un port USB-A sur ce modèle. À l’inverse, son successeur est un chargeur de 20 W avec un port USB-C, ce qui assure une charge plus rapide de l’iPhone (ou de n’importe quel autre produit). Dans le cas des téléphones d’Apple, l’iPhone 11 Pro (et les modèles suivants) supporte la charge à 18 W. C’est aussi l’occasion de rappeler qu’Apple a arrêté d’inclure un adaptateur secteur dans la boîte depuis l’iPhone 12.

Ce chargeur coûte 25 euros chez Apple, soit le même prix que le modèle de 5 W. Autant dire qu’il est préférable de le choisir. On le trouve même un peu moins cher chez Amazon.