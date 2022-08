La canicule n’échappe pas à la Chine, au point que le pays a décidé d’un rationnement de l’électricité pour les usines et il peut aussi exister des coupures, ce qui serait négatif pour Apple et la production d’iPad.

Ming-Chi Kuo indique que la coupure d’électricité temporaire pourrait affecter les usines de production d’iPad à Chengdu et à Chongqing, exploitées par Foxconn et Compal. L’analyste ajoute qu’il est difficile d’évaluer les impacts sur la production à l’heure actuelle, mais que ces impacts devraient être limités si la coupure d’électricité peut prendre fin le 20 août. Une programmation souple de la production pourrait atténuer les effets des coupures de courant, mais on ne sait pas exactement comment l’approvisionnement en iPad pourrait être affecté si le courant ne revient pas d’ici le 20 août.

Cette situation tombe mal. Apple a au moins deux nouveaux iPad dans ses cartons. Il y a l’iPad 10, à savoir la nouvelle génération de la tablette d’entrée de gamme du groupe. Ce modèle aurait notamment un écran un peu plus grand. Aussi, il y a l’iPad Pro avec la puce M2. Leur sortie devrait normalement se faire en octobre. Cela pourrait signifier une keynote en octobre, sachant que d’autres produits pourraient aussi être annoncés à cette période (comme de nouveaux Mac). Quant à septembre, il y aura une keynote au moins pour les iPhone 14 et l’Apple Watch Series 8.