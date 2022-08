Apple TV+ dévoile un peu plus sa série Shantaram, avec notamment une première image et une date de sortie. Le rôle principal sera incarné par Charlie Hunnam, acteur qui a notamment joué dans la série Sons of Anarchy, ainsi que dans les films Pacific Rim, Crimson Peak, The Lost City of Z et Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur.

La série Shantaram suit un fugitif nommé Lin Ford (Charlie Hunnam) qui cherche à se perdre dans la vibrante et chaotique Bombay des années 1980. Seul dans une ville inconnue, Lin se bat pour éviter les problèmes qu’il fuit dans ce nouvel endroit. Après être tombé amoureux d’une femme énigmatique et intrigante nommée Karla, Lin doit choisir entre la liberté ou l’amour et les complications qui l’accompagnent.

Le casting comprend également Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph et Shiv Palekar.

Le scénario est écrit par Steve Lightfoot, qui fait aussi office de showrunner et producteur exécutif. Bharat Nalluri s’occupe de la réalisation et se veut aussi un producteur exécutif du programme.

La date de sortie de Shantaram sur Apple TV+ est le 14 octobre. Il y aura trois épisodes à cette date. La saison en comprendra 12 au total, avec un nouvel épisode chaque vendredi.