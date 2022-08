L’émission à succès The Late Show with Stephen Colbert a rendu un hommage appuyé à Severance, l’animateur du show étant visiblement un grand fan de la série Apple TV+. Sur le ton de l’humour, Colbert a d’abord prétendu avoir été casté pour la série, en témoigneraient des scènes qui ont mystérieusement été coupées du montage final. Preuve du soucis du détail vraiment propre aux émissions de prime time américaines, ces soit disant séquences oubliées ont été filmées dans les véritables décors de Severance, et avec les acteurs de la série ! La classe absolue.

On retrouve donc à l’écran Adam Scott, Tramell Tillman, ainsi que John Turturo, et bien sûr, tout va très vite déraper avec des scènes au ton nettement plus drôles (mais moins intrigantes forcément) que celles de la série originale. Un très bon moment de rigolade. La première saison de Severance est disponible dans son intégralité sur Apple TV+.