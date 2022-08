Berkshire Hathaway, la société d’investissement de Warren Buffett, continue de miser gros sur Apple. Des documents envoyés au régulateur US indiquent que Berkshire Hathaway a rajouté à son immense portfolio près de 4 millions d’actions AAPL supplémentaires durant le second trimestre de l’année. Lors du Q1, la société de Buffet avait acheté pour 600 millions de dollars en actions AAPL. En tout et pour tout, Berkshire Hathaway aurait racheté pour 100 milliards d’actions APPL entre 2016 et 2022 ! Une vraie boulimie d’Apple…

Considéré pourtant comme un investisseur ultra prudent et plutôt méfiant vis à vis des sociétés de la tech, Warren Buffet n’a jamais manqué de louanges vis à vis d’Apple, estimant que l’entreprise co-fondée par Steve Jobs était un animal à part dans le secteur de la haute technologie américaine. Le cours d’AAPL est actuellement de 173 dollars, pour une capitalisation de 2720 milliards de dollars.