Paris Campbell, une employée chez Apple, affirme que la société menace de la licencier à la suite d’une vidéo publiée par sa part sur TikTok dans laquelle elle fournit des conseils de base accessibles au public sur ce qu’il faut faire en cas de vol de son iPhone. Elle travaille chez Apple depuis six ans maintenant.

Une vidéo d’aide sur TikTok ne passe pas inaperçue

L’employée a près d’un demi-million d’abonnés sur TikTok, avec plus de 17,7 millions de J’aime au total. Jusqu’à la diffusion d’une vidéo la semaine dernière, elle ne s’était jamais identifiée publiquement comme une employée d’Apple. Au lieu de cela, elle partageait souvent son travail en tant qu’humoriste. Il y avait aussi des vidéos de réaction à des contenus drôles publiés sur l’application.

La semaine dernière, Paris Campbell a répondu au TikTok d’une autre personne qui expliquait s’être fait voler son iPhone et avoir reçu des messages des voleurs menaçant de vendre ses informations privées sur le marché noir. La victime avait suivi son iPhone avec le système Localiser d’Apple et avait découvert qu’il se trouvait en Chine. Les voleurs ont essayé de convaincre la victime de retirer l’iPhone de son compte Apple afin de contourner le verrouillage d’activation. Il est fortement déconseillé d’agir de la sorte, car cela rendrait l’appareil utilisable par n’importe qui.

« Je ne peux pas vous dire comment je connais exactement cette information, mais je peux vous dire que ces six dernières années, j’ai été une ingénieure certifiée pour le matériel pour une certaine société qui aime beaucoup parler des fruits », a indiqué l’employée dans la vidéo. Elle détaille ensuite ce que représente le verrouillage d’activation et invite la victime du vol à ne pas le désactiver. Elle assure aussi que les voleurs n’ont pas pu obtenir d’informations personnelles.

Apple n’aime pas vraiment ça…

Vient alors une autre vidéo, postée quelques jours plus tard. Dans celle-ci, l’employée indique que son manager l’a appelée pour l’informer qu’elle a enfreint la politique d’Apple en s’identifiant publiquement comme une employée de la société. Pourtant, la politique de l’entreprise n’empêche pas les employés de s’identifier tels quels. Elle leur demande seulement de préserver l’image et la réputation d’Apple dans leur présence en ligne.

Son manager lui a dit qu’Apple ne la paie pas pour faire des vidéos TikTok et l’employée est tout à fait d’accord sur ce point. Mais elle note qu’elle le fait ici pour elle et pour aider les utilisateurs sur son temps libre. « Parler de vos produits et de la technologie en général et de la façon dont les gens peuvent s’en servir dans leur vie quotidienne est ce que je fais le mieux », dit-elle. « Peut-être qu’au lieu de me réprimander, vous devriez regarder les commentaires et voir le nombre de personnes qui me remercient », continue-t-elle.

L’histoire ne dit pas si Apple a licencié ou non Paris Campbell, l’employée n’a pas donné d’information depuis sa dernière vidéo.