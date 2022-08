Nous apprenions hier que la supply chain de l‘iPad pourrait être lourdement impactée par des coupures de courant décidées par les gouverneurs de la province du Sichuan. Après sans doute de grosses inquiétudes concernant la production d’iPad, Apple peut recommencer à souffler : Wistron a en effet déclaré que ses activités étaient normales et qu’il n’y aurait pas d’impact, Inventec a dit à peu de choses près la même chose, et il y a quelques heures à peine, BOE Technology Group Co Ltd a annoncé qu’il ferait quelques ajustements sur sa chaine de production suite au rationnement de l’énergie dans la région.

BOE affirme négocier avec les autorités et s’attend à ce qu’il n’y ait « pas d’impact majeur sur ses performances opérationnelles globales ». BOE dispose de 4 lignes de production au Sichuan pour la fabrication d’écrans, ces lignes étant principalement réservées pour l’iPhone.