On dira ce que l’on voudra de l’inusable Kim Kardashian, mais la demoiselle sait y faire en matière de marketing. A peine quelques heures après leur mise en vente, les Beats Fit Pro Edition Spéciale Kim K sont déjà en rupture de stock sur les Apple Store en ligne américain et canadien ! Les français n’ont visiblement pas tout à fait les mêmes goûts puisqu’il n’y a rien à signaler sur l’Apple Store en ligne hexagonal (idem d’ailleurs en Allemagne ou au Japon). Kim Kardashian serait -elle beaucoup plus populaire dans les pays anglo-saxons que dans le reste du monde ? Sans doute…

Les personnes intéressées peuvent toujours se procurer les Beats Fit Pro Edition Spéciale Kim K à cette adresse. Ces écouteurs sont disponibles en trois coloris, Lune, Dune et Terre. Pour les caractéristiques plus précises de ces Beats Fit Pro, notre article ici dit tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet.