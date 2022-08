Le Cloud Gaming via la smartphone c’est bien, mais c’est encore mieux lorsque les jeux restent jouables via l’écran du smartphone (tout le monde n’a pas une manette compatible avec soi en toute occasion). Microsoft vient ainsi d’annoncer que 16 nouveaux titres de son catalogue cloud gaming (disponibles via l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate) peuvent être joués directement au tactile, via l’écran de l’iPhone. Il y a du lourd au programme puisque TMNT Shredder’s Revenge ainsi que MLB the Show 22 sont dans la liste (mais aussi Coffe Talk, etc.).

This is getting out of control 🤯 16 more games have joined the Xbox Touch Control crew! Play 100+ touch-enabled games now with Cloud Gaming: https://t.co/T2lvN2Asa9 pic.twitter.com/WizRiKWzlo — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 16, 2022



Plus de 100 jeux disponibles via le cloud sont désormais jouables avec les commandes tactiles. On est encore loin des 400 titres et plus du catalogue Game Pass dans son ensemble, mais il faut aussi considérer le fait que certains jeux restent absolument injouables sans manette dédiée (Flight Simulator au tactile, comment dire…).