Apple TV+ rend aujourd’hui disponible la première bande-annonce de The Greatest Beer Run Ever, un film avec Zac Efron dans le rôle principal. Le film sera disponible en streaming dès le 30 septembre.

En 1967, John Donohue — surnommé Chickie — est un vétéran du corps des Marines. Âgé de 26 ans, il travaille aujourd’hui dans la marine marchande. Un soir, dans un bar de New York, il discute avec des hommes ayant perdu des proches durant la guerre du Viêt Nam. De plus, le pays est en pleines manifestations contre ce conflit. L’un des hommes du bar lance alors une idée que certains pourraient trouver absurde : l’un d’entre eux devrait se faufiler au Viêt Nam pour retrouver ses anciens « frères d’armes » pour leur communiquer des messages de soutien, des rires ou encore de la bière. Chickie se porte volontaire pour cette « mission ». Il embarque alors dans un bateau pour le Viêt Nam, le sac à dos rempli de bière américaine. Il arrive à Quy Nhơn en 1968. Il va se retrouver en plein cœur du conflit, notamment lors de l’attaque de l’ambassade des États-Unis à Saïgon lors de l’offensive du Tết.

Zac Efron incarne Chickie. Le casting comprend également Russell Crowe, Bill Murray, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen, Ruby Ashbourne Serkis, Matt Cook, Omari K. Chancellor, Will Hochman, Goya Robles, Kevin K. Tran et Sam Hurley. Le scénario est basé sur une histoire vraie.

Rendez-vous donc le 30 septembre pour découvrir The Greatest Beer Run Ever sur Apple TV+.