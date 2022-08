Personnage atypique, aussi flamboyant que déroutant (et désespérant aussi), Adam Neumann est devenu extrêmement populaire aux Etats-Unis après avoir lancé une startup d’espace de co-working baptisée WeWork. La startup a rapidement séduit les investisseurs au point d’atteindre la capitalisation de 50 milliards de dollars, mais des errements de gestion ont finalement créé de très lourdes pertes, au point que Neumann a été viré de sa propre société par le conseil d’administration (le fameux « board »). Voilà qui rappelle a bien des égards ce qui s’est passé pour Steve Jobs en 1985 (le co-fondateur d’Apple avait été éjecté de la société suite aux mauvaises ventes du Mac).

Jared Leto en Adam Neumann dans la série WeCrashed (Apple TV+)

Le véritable Adam Neumann

La progression fulgurante puis la chute tout aussi fulgurante de WeWork sont racontés dans WeCrashed, une série Apple TV+ dans laquelle un Jared Leto inspiré et mystique incarne Adam Neumann. Il y aura peut-être matière pour une saison 2 puisqu’Adam Neumann a lancé une nouvelle startup du nom de Flow, spécialisée dans l’immobilier (une fois encore) mais aussi dans la gestion de portefeuille numérique de cryptos (aie…). Le bagout de Newmann a une fois de plus tout emporté puisque Flow est déjà valorisée à plus d’un milliard de dollars après la participation du fonds Andreessen Horowitz pour 350 millions de dollars !